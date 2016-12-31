القبض على عصابة لسرقة المواشى وبحوزتهم 30 كيلو بانجو و8 أسلحة فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ألقت مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة المواشى، وبحوزتهم 8 أسلحة و9 طلقات و30 كيلو من مخدر البانجو.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بضبط "عطا.ص" 32 سنة، و"محمد.ع" 35 سنة، و"محسب.ع" 29 سنة، و"عبد الجواد.ص" 35 سنة، و"نجار.ص" 32 سنة، وجمعيهم عاطلين مقيمين قرية فطيرة دائرة مركز كوم أمبو، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المواشى.

وعثر بحوزة المتهمين، أثناء ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية مطموسة أرقام الشاسية والموتور، على 4 أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية خرطوش عيار ( 12 ) مللى، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار ( 16 ) مللى، و فرد روسى محلى الصنع، و9 طلقات من ذات الأعيرة، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 30 كيلو جرام، وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات مواشى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز شرطة نصر النوبة، وجارى العرض على النيابة.