حبس عامل وحلاق وصياد قتلوا سائقا وسرقوا "توك توك" بمنطقة الصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الصف، برئاسة المستشار هشام الشريف رئيس النيابة، بحبس كلاً من "محمد.س" 17 سنة عامل، "ووليد.م" 22 سنة حلاق، و"محمود. ع" 33 سنة صياد؛ لاتهامهم بقتل "محمود.ع.ف" 19 سنة سائق، وسرقة التوك توك الخاص به بدائرة قسم شرطة الصف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

اعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بارتكابهم الواقعة، وأنهم طلبوا من السائق إيصالهم إلى إحدى القرى بمركز الصف، وحينما وصولوا إلى منطقة نائية طلبوا منه التوقف وحاولوا الاستيلاء على "التوك توك" الخاص به، إلا أنه قاومهم من أجل منعهم من سرقته، إلا أنهم باغتوه بالضرب، وخنقه أحدهم بقطعة قماش، وضربه آخر على رأسه، ما أدى إلى أصابته وسقوطه على الأرض.

وكانت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه قد كشفت أنه شاب فى العقد الثانى من العمر مرتدياً ملابسه كاملة، وموثق القدمين واليدين، ويوجد آثار اختناق بمنطقة الرقبة، فضلاً عن وجود بعد الجروح والكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، وإصابته بجرح غائر فى منطقة الرأس.

وكان قسم شرطة الصف قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود.ع"، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة بهدف سرقة التوك توك، فخرجت حملة أمنية وتمكنت من القبض على المتهمين.