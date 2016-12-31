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القبض على مديرى محال بالموسكى قبل ترويجهما 99 جهاز لاسلكى

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القبض على مديرى محال بالموسكى قبل ترويجهما 99 جهاز لاسلكى القبض على مديرى محال بالموسكى قبل ترويجهما 99 جهاز لاسلكى

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على مديري محال بمنطقة الموسكى، لقيامهما بالاتجار فى الأجهزة اللاسلكية المحظور تداولها، وتم ضبط بحوزتهما 99 جهاز لاسلكى و49 تونجر شحن، و55 بطارية، واعترفا بحيازتهما للاجهزة بقصد الاتجار دون حصولهما على موافقات أمنية، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الموسكي، معلومات  مفادها قيام  كلا من "نبيل م ع " 49 سنة، مدير محل بالمنطقة، و"عبد الرحمن م م " 22 سنة، مدير محل، بتخزين أجهزة لاسلكية محظور تداولها إلا بموافقة الجهات المختصة بالمحل ملكهما، بقصد الاتجار.

 

 

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما أثناء تواجدهما بالمحل، وعثر بداخله على 99 جهاز لاسلكي، و 49 تونجر شحن، و 55 بطارية تخص الأجهزة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بدون تصريح من الجهات الامنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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