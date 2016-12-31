المؤبد لـ13 متهما والمشدد 7سنوات لـ8 آخرين بقضية "اقتحام قسم مدينة نصر"

كتب إيهاب المهندس و حازم سعد ــ تصوير حسن محمد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ13 متهما، ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، والسجن المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين آخرين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، التخريب الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، وترويع المواطنين، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.