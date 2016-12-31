السجن المشدد من 10 لـ15 سنة لمتهمين اثنين بقضية "أحداث ماسبيرو الثانية"

كتب إيهاب المهندس وحازم سعد ــ تصوير حسن محمد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة إبراهيم عزمى بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 120 ألف جنيه، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر وتغريمه 120 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى 30 مارس من العام الجارى، بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.



>



>



>