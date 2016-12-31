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عودة طائرة الخطوط السودانية لمطار القاهرة بعد إقلاعها بسبب عطل فنى

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عودة طائرة الخطوط السودانية لمطار القاهرة بعد إقلاعها بسبب عطل فنى عودة طائرة الخطوط السودانية لمطار القاهرة بعد إقلاعها بسبب عطل فنى

>كتبت-رحاب نبيل

تسبب عطل فنى بطائرة الخطوط السودانية، صباح اليوم السبت، فى عودتها إلى مطار القاهرة الدولى بعد إقلاعها بربع ساعة متوجهة إلى الخرطوم.

 

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة الخطوط السودانية رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم يطلب فيه العودة مرة أخرى إلى الممر بعد اقلاعه بربع ساعة، بسبب عطل فنى فى أجهزة الكمبيوتر يحول دون إتمام الرحلة بسلام.

 

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء فريق الصيانة لإصلاح العطل، وتم إنزال الركاب فى صالة الترانزيت لحين إصلاح العطل والذى استغرق 4 ساعات، وتم استئناف الرحلة مرة أخرى.

 


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