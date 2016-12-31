مباحث مرور القاهرة تضبط 65 سيارة شركة مواد غذائية مرخصة بأوراق مزورة

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث المرور بالقاهرة، فى القبض على مندوب تراخيص إحدى شركات المنتجات الغذائية، لقيامه بإرفاق 67 شهادة مزورة لإثبات صلاحية ثلاجات الشركة المثبتة بالسيارات، وتبين وجود 65 سيارة تم ترخيصها بشهادات مزورة، وأكدت التحريات تواطؤ موظف بوحدة مرور القطامية مع مندوب الشركة، فتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم مباحث المرور، مفاده قيام "عبد الصادق . هـ . ع" 36 سنة، مندوب تراخيص إحدى الشركات الكبرى فى مجال المنتجات الغذائية، ومقيم بالمرج، بإرفاق 67 شهادة صلاحية ومطابقة للمواصفات للثلاجات المثبتة بسيارات الشركة، منسوب صدورها لوزارة الصحة منطقة القاهرة الجديدة، ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، والذى تبين أنها "مزورة".

ومن خلال الفحص تم التأكد من تواطؤ "خالد . م. س" 51 سنة، موظف بوحدة مرور تراخيص النقل بمرور القطامية، مع مندوب تراخيص الشركة، وبفحص ملفات السيارات الخاصة بالشركتين المشار إليهما، تبين وجود 65 سيارة نقل تم ترخيصها بشهادات مزورة .

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا التحريات، وأضاف الأول باشتراكه مع "شعبان . ر . خ" مراقب صحة بمكتب القاهرة الجديدة الطبى، مقيم بدار السلام "جارى ضبطه"، فى تزوير تلك الشهادات وإرفاقها بالملفات بمساعدة المتهم الثانى مقابل مبلغ مالى، وأيد الأخير أقواله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .