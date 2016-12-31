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سقوط مندوب مبيعات بحوزته 1500 قرص مخدر بالبدرشين

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سقوط مندوب مبيعات بحوزته 1500 قرص مخدر بالبدرشين سقوط مندوب مبيعات بحوزته 1500 قرص مخدر بالبدرشين

>كتب بهجت أبو ضيف

 

 ألقت مباحث الجيزة القبض على مندوب مبيعات بشركة مشروبات مياه غازية شهيرة لحيازته 1500 قرص مخدر بمنطقة البدرشين، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.

كان النقيبان محمد رأفت ضابط مركز شرطة البدرشين وإسماعيل عبد السلام ضابط قسم الحوامدية، قد ضبطا المذكور، ويدعى محمود .ع، أثناء متابعتهما الحالة الأمنية بطريق أسيوط الزراعى بالبدرشين، أثناء قيادته سيارة وبحوزته 1500 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

 


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