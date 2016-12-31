الجيش السورى الحر يدعو مجلس الأمن للتمهل قبل تبنى قرار لدعم الهدنة

دمشق (أ ش أ)

طالب الجيش السورى الحر اليوم السبت، مجلس الأمن الدولى إلى التمهل قبل تبنى اتفاق الهدنة الشاملة حتى تلتزم روسيا بتعهداتها بضبط الجيش السورى وحلفائه.

وقال الجيش الحر - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن المعارضة ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية ـ تركية لاغيا فى حال استمرار انتهاكات النظام، داعيا روسيا إلى تحمل مسئوليتها.

وأضاف البيان أن النسخة التى وقعها النظام السورى على اتفاق وقف إطلاق النار مختلفة عن التى وقعتها المعارضة، مؤكدا التزامه فقط بما وقع عليه.

وحثت روسيا - أمس - مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة على دعم وقف إطلاق النار فى سوريا، وهو ثالث هدنة هذا العام تهدف لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات. وقدمت موسكو إلى مجلس الأمن مشروع قرار معدلا بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية.

كان وقف شامل لإطلاق النار، برعاية روسيا وتركيا، قد دخل حيز التنفيذ فى سوريا منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، تحضيرا لمحادثات سلام تستضيفها كازاخستان، المقربة من روسيا.