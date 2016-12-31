أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى الحر يدعو مجلس الأمن للتمهل قبل تبنى قرار لدعم الهدنة

Google+ Print
الجيش السورى الحر يدعو مجلس الأمن للتمهل قبل تبنى قرار لدعم الهدنة الجيش السورى الحر يدعو مجلس الأمن للتمهل قبل تبنى قرار لدعم الهدنة

>دمشق (أ ش أ)

طالب الجيش السورى الحر اليوم السبت، مجلس الأمن الدولى إلى التمهل قبل تبنى اتفاق الهدنة الشاملة حتى تلتزم روسيا بتعهداتها بضبط الجيش السورى وحلفائه.

وقال الجيش الحر - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) - إن المعارضة ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية ـ تركية لاغيا فى حال استمرار انتهاكات النظام، داعيا روسيا إلى تحمل مسئوليتها.

وأضاف البيان أن النسخة التى وقعها النظام السورى على اتفاق وقف إطلاق النار مختلفة عن التى وقعتها المعارضة، مؤكدا التزامه فقط بما وقع عليه.

وحثت روسيا - أمس - مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة على دعم وقف إطلاق النار فى سوريا، وهو ثالث هدنة هذا العام تهدف لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات. وقدمت موسكو إلى مجلس الأمن مشروع قرار معدلا بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية.

كان وقف شامل لإطلاق النار، برعاية روسيا وتركيا، قد دخل حيز التنفيذ فى سوريا منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، تحضيرا لمحادثات سلام تستضيفها كازاخستان، المقربة من روسيا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017