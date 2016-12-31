وزير الخارجية السورى يزور إيران اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الإيرانى

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، سيبحث المعلم خلال زيارته هذه التى تستغرق يوما واحدا مع كبار المسئولين الإيرانيين حول أحدث تطورات الأوضاع فى سوريا.

وبدأ سريان الهدنة بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد اتصل هاتفيا مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف أول أمس لتبادل وجهات النظر حول أحدث تطورات الساحة السورية.

ورحب الجانبان باتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وأكدا فى الوقت ذاته على مواصلة مكافحة الإرهاب وجماعتى النصرة وداعش والتنظيمات المرتبطة بهما.

واتفق وزيرا الخارجية الإيرانى والروسى على التنسيق والتشاور المستمر فى إطار التعاون الثلاثى الإيرانى الروسى التركى لإجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية فى العاصمة الكازاخية آستانة.

كما تباحث وزير الخارجية التركى مولود جاووش أوغلو الأسبوع الماضى هاتفيا مع ظريف، حول سوريا والأبعاد الإنسانية للازمة فيها.

يذكر أن أثر التطورات التى أفضت إلى تحرير مدينة حلب من يد الإرهابيين، عقدت إيران وروسيا وتركيا محادثات فى موسكو وأصدرت بيانا مشتركا من 8 بنود.