أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش العراقى يحرر حى "القدس الثانية" شرقى الموصل

Google+ Print
الجيش العراقى يحرر حى "القدس الثانية" شرقى الموصل الجيش العراقى يحرر حى "القدس الثانية" شرقى الموصل

>بغداد (أ ش أ)

تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية، اليوم السبت، من السيطرة على حى القدس الثانية بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، فى تصريح صحفى، إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حى "القدس2" ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وبتحرير حيى القدس الأولى والثانية، فى إطار المرحلة الثانية لتحرير الموصل التى بدأت الخميس الماضي، يرتفع عدد الأحياء التى حررتها قوات "مكافحة الإرهاب" إلى 24 حيا، حيث تمكنت فى المرحلة الأولى من العمليات التى انتهت يوم فى 15 ديسمبر الماضى، من تحرير 40 حيًا من إجمالى 56 حيا بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365