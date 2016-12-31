الجيش العراقى يحرر حى "القدس الثانية" شرقى الموصل

بغداد (أ ش أ)

تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية، اليوم السبت، من السيطرة على حى القدس الثانية بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، فى تصريح صحفى، إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حى "القدس2" ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وبتحرير حيى القدس الأولى والثانية، فى إطار المرحلة الثانية لتحرير الموصل التى بدأت الخميس الماضي، يرتفع عدد الأحياء التى حررتها قوات "مكافحة الإرهاب" إلى 24 حيا، حيث تمكنت فى المرحلة الأولى من العمليات التى انتهت يوم فى 15 ديسمبر الماضى، من تحرير 40 حيًا من إجمالى 56 حيا بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل.