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محمد بن راشد: شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة

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محمد بن راشد: شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة محمد بن راشد: شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعبه وجميع الشعوب والدول الصديقة بحلول العام الجديد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الإخوة والأخوات مع انتهاء عام 2016 بانجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة."

وتابع: "تمنياتي للجميع بعام جديد .. عام خير وعطاء وتطور ونماء .. 2017 عام خير باْذن الله على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا.. ولجميع الشعوب والدول الصديقة نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء .. ونتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في 2017".

 

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