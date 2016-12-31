أستاذ جلدية: احذروا أساور الأولاد المطاطية لإصابتها الجلد بالأكزيما

كتبت سماح لبيب

حذر الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر، من ظاهرة ارتداء الأولاد والبنات صغار السن أساور مطاطية تعرف باسم الربر باند (Rubber band) يرتدونها فى معصم اليد كنوع من أنواع الموضة، والتى تمثل خطورة كبيرة على الجلد.

وأوضح الدكتور محمد الساعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأساور يتم صناعتها من مركبات كيماوية محضرة معمليا يطلق عليها البوليمرات مثل البلاستيك وغيرها، وارتداء الأطفال لها تلك الأساور يتسبب فى إصابة الجلد بالحساسية التلامسية والتى تظهر على هيئة التهاب واحمرار فى الجلد يأخذ شكل دائرة حول المعصم ويصاحبه رغبة شديدة فى الحكة وحرقان بالجلد وقد يتطور الأمر لتأخذ شكل الأكزيما التى يصاحبها عادة تكون إفرازات سائلة ذات لون أصفر.

وشدد على ضرورة منع ارتداء مثل هذة الأساور الضارة على صحة البنات والأولاد، وعلى أوليا الأمور توخى الحذر والحيطه وتوجيه الإرشادات لأبنائهم، حتى لا تؤدى لانتشار أمراض وفيروسات تؤدى بهم لأمراض يطول علاجها لفترات زمنية طويلة، موضحا أنه فى حالة الإصابة بهذه الأمراض لابد من التوجه مباشرة لعيادة الطبيب للتدخل الطبى على الفور.