كهربا يصل القاهرة للانضمام إلى المنتخب

كتب عمرو جاب الله

وصل محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودى، إلى القاهرة، للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطنى من أجل خوض الاستعدادات الأخيرة، قبل السفر إلى الجابون للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2017.

كان كهربا قد حضر إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انتهائه من مباراة فريقه بالأمس أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب "الجوهرة"، فى إطار احتفالات الفريق السعودى بمرور 90 عاما على تأسيس النادى وفاز فيها اتليتكو 2/3.

كهربا يسجل ويصنع أمام أتلتيكو

كان كهربا قد نجح فى تسجيل هدف وصناعة آخر لفريقه أمام أتلتيكو مدريد فى المباراة التى خسرها فريقه بنتيجة 3 / 2 حيث سجل الهدف الأول للاتحاد فى الدقيقة (44)، وصنع الهدف الثانى للتونسى أحمد العكايشى بعدها بدقيقتين.

سيميونى يشيد بكهربا

وكان الأرجنتينى دييجو سيميوني، المدير الفنى لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، بأداء محمود كهربا وذلك عقب تألق الأخير فى مباراة الفريقين حيث قال مدرب أتلتيكو خلال تصريحاته بعد المباراة: "فهد الأنصارى كان لاعبًا ممتازًا برفقة محمود كهربا والعكايشى"، حيث ذكرهم بأرقام قمصانهم.

كهربا ينتظم فى معسكر المنتخب

وينطلق معسكر الفراعنة غدا باستاد القاهرة بانضمام 16 لاعبا من المحليين، إلى جانب 3 محترفين وهم عمر جابر وكريم حافظ وعمرو وردة، على أن ينضم باقى المحترفين تباعا غدا حتى يوم 5 يناير.

من المقرر أن ينتظم كهربا فى المعسكر بعد الحصول على جزء من الراحة السلبية حيث يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة تونس ودياً، يوم 8 يناير المقبل، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة أمم إفريقيا.