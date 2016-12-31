حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يحقق أبناء برج العقرب اليوم نجاحات على مستوى العمل، وكذلك أخبار سارة كثيرة فى طريقها إليهم، وتوقيع عقد جديد يغير مسار حياتهم المهنية بالكامل.



> حظك اليوم برج الجدى السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احسم القضايا المعلقة حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

اليوم ملائم جدًا لأية خطط متعلقة بالاستثمار فأى نشاطات استثمارية تبدأ فيها اليوم ستحقق نجاحًا كبيرًا على كل من المدى القصير والطويل، ولكن يجب ألا تتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تعيد تقييم علاقتك العاطفية فأنت فى الفترة الأخيرة تشعر بأنك تعطى أكثر مما تستطيع ورغم ذلك شريك حياتك ليس راضيًا عما تقدمه له، ويستمر فى مطالبتك بما هو أكثر لذلك أعد النظر فى قدرتك على الاستمرار بهذه الطريقة.



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برج الجدى على الصعيد الصحى:



> توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: اليوم مناسب لحسم القضايا المعلقة سواء على الصعيد المهنى أو الصعيد العاطفى، ويوم مناسب أيضًا للحصول على بعض الاستمتاع بوقتك وقضاء بعض الوقت المرح مع الآخرين.

> حظك اليوم برج القوس السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشكلة فى الجهاز التنفسى اليوم مناسب لحسم القضايا المعلقة سواء على الصعيد المهنى أو الصعيد العاطفى، ويوم مناسب أيضًا للحصول على بعض الاستمتاع بوقتك وقضاء بعض الوقت المرح مع الآخرين. حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

تهتم هذا اليوم بالعلاجات المنزلية للأمراض الخفيفة والتى تحقق نتائج رائعة بالنسبة لك، وخاصة بالنسبة لبشرتك، فلا تبخل بأسرار تألقك هذه الأيام على الآخرين.

أوضاعك المالية تتحسن بشكل مطرد ومن المرجح أن يستمر هذا التحسن لبعض أيام ولكن لأسباب خارجة عن إرادتك تتأثر إنتاجيتك وقدرتك على العمل، وهو الأمر الذى يثير مخاوفك ولكن لا داعِ للاهتمام جدًا بهذا الأمر.



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برج القوس على الصعيد العاطفى:

تميل للمغامرة فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العلاقة الحالية التى بدأتها فالشخص الذى ترتبط به هذه المرة ذكى وجذاب ولن يرضى أبدًا فى الاستمرار بعلاقة غير جدية، لذلك من المهم أن تحسم قرارك بشأن هذه العلاقة.



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برج القوس على الصعيد الصحى:

مشكلة فى الجهاز التنفسى قد تؤثر عليك اليوم، خاصة إذا كنت من الذين يعانون مرض الربو، ويجب أن تتجنب كل مسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح ويمكن أيضًا أن تصاب ببرد.



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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:



> حظك اليوم برج الميزان السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حلمك بعمل فى الخارج يحتمل أن يتحقق حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

عملك شاق وصعب جدًا اليوم، وهو أمر يجعلك تهمل الكثير من جوانب حياتك الأخرى، فحاول أن تهتم قليلاً بتغيير هذا الوضع وتقضى بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين والعائلة.

تحلم بالحصول على منحة فى الخارج أو عمل ما خارج البلاد، وهو ما يحتمل أن تحصل عليه الآن فمن الممكن أن تصلك عروض للعمل مع شركات مرموقة أنشئت فى أراض أجنبية، ولكن قد تواجه مشكلة فى الوثائق وهى المشكلة التى يمكنك حلها فى وقت قصير.



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برج الميزان على الصعيد العاطفى:

حاول إجراء محادثة جيدة مع شريك حياتك ففى الفترة الماضية كنت لا تتحدث كثيرًا وكنت تأخذ العلاقة بسطحية شديدة وهو الأمر الخطأ الذى ينعكس سلبًا على العلاقة بينكما ومن شأن محادثة جيدة اليوم أن تجعل العلاقة الخاصة بك أقوى.



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برج الميزان على الصعيد الصحى:

أجريت مؤخرًا بعض التغييرات على نمط حياتك وجعلته أفضل، وهو ما تبدأ نتائجه فى الظهور على حالتك الصحية، وخاصة بشرتك التى تبدو أفضل بكثير وتتخلص من مشكلتك مع البثور.



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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:



> حظك اليوم برج الأسد السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تكرر الأخطاء التى ارتكبتها فى تجاربك العاطفية من قبل حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

شخص مسن اليوم يمنحك نصائح جيدة كثيرة تنعكس إيجابًا على حياتك وتساعدك على تحديد أولوياتك ووضع خطة جيدة لحياتك.

بدأت الأفكار التى اقترحتها من قبل أن تؤتى ثمارها، وتحقق أرباحا مالية كبيرة لشركتك تستطيع من خلالها أن تسد الديون التى تراكمت عليك فى الأيام الماضية.



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برج الأسد على الصعيد العاطفى:

شريك حياتك لا يبادلك نفس المشاعر، وعليك تجنب تكرار الأخطاء التى ارتكبتها فى تجاربك العاطفية السابقة، ومن الأفضل أن تنهى هذه العلاقة فى القريب العاجل.



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برج الأسد على الصعيد الصحى:

حالة من الحزن تسيطر عليك بعد مرض شخص عزيز عليك، والمحافظة على الحالة النفسية فى هذه المواقف تحسن من حالة المريض وتقويه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:



> برج الدلو حظك اليوم السبت 31/12/2016.. قصة حب جديدة تدخل إلى قلبك السرور يتوقع علماء الفلك أن يكون صبوراً اليوم على عدد من المشاكل العاطفية والأسرية التى آلت إلى شعوره بالحزن والضيق، وعلى مولود الأسد الثبات على مواقفه فى النواحى المهنية. برج الدلو على الصعيد المهنى..

ربما تمر بضائقة مالية كبيرة هذه الفترة وتضطر إلى الحصول على فرصة عمل إضافية لتحسين دخلك، ابتعد عن مصدرى الطاقة السلبية وحاول أن تستغل مهاراتك فى إيجاد فرصة عمل جديدة.



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لبرج الدلو على الصعيد العاطفى..

بالرغم من مشاعرك المتخبطة إلا إنك تدخل فى حالة رومانسية جميلة بعد تعرفك على أحد الأشخاص الذى يجذبك له وتنفعل كثيراً بشخصيته.



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على الصعيد الصحى..

الحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط النفسية يجعلك تشعر بالإرهاق، تحتاج إلى الحصول على ساعات كافية من النوم حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.



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توقعات علماء الفلك لمولود الدلو..



> حظك اليوم برج الثور السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم إيجابى فى العمل على الصعيد المهنى..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يتصرف بشكل عقلانى اليوم، بعيداً عن انفعالاته غير المحسوبة التى كثيراً ما تكون سبباً فى مشاكله مع عدد من الأصدقاء.

يوم إيجابى على مستوى العمل، تصل إلى حلول فى كافة القضايا العالقة منذ فترة، كما سيشهد اليوم نجاحا كبيرا للطلاب من أبناء هذا البرج، خصوصًا من يخوض منهم امتحانات أو مسابقة.



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برج الثور على الصعيد الصحى..

اليوم تبدو فى صحة جيدة، عليك استغلال الساعات الأول من صباح اليوم فى ممارسة الأنشطة المختلفة التى تمنحك الطاقة، وكذلك تخلصك من الضغوط العصبية التى صاحبتك فى اليوم السابق.



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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

اليوم هو يوم القرارات الحاسمة، كل القضايا المعلقة منذ فترة ستتخذ فيها قرار اليوم، كما أن هناك قضية صعبة ولكنك ستكون قادر على اتخاذ القرار الصحيح فيها بناءً على حدسك القوى وخبرتك فى هذا الأمر.



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حظك اليوم برج الحمل السبت 31/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. ضغوط فى العمل اليوم

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> برج الحمل على الصعيد المهنى:

تسافر اليوم برفقة زملاء لك فى العمل لتنجز مهمة مطلوبة منك، كما أن المشاعر الإيجابية ستكون هى المسيطرة عليك اليوم، كذلك من المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية نظير عمل قمت به مؤخرًا.



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على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جدًا لتصفية كافة المشكلات التى تعرضت لها مع شريك الحياة مؤخرًا، كذلك عليك أن تستمع إليه، ربما الحديث والنقاش معه يصل بك إلى حل نهائى.



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على الصعيد الصحى..

أنت اليوم أكثر عرضة للإصابة بمرض فى جهازك الهضمى، بسبب بعض العادات السيئة التى تقوم بها مثل عدم غسل اليدين قبل تناول الوجبات وغيرها من العادات الأخرى التى تسبب لك أزمات صحية.



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توقعات علماء الفلك..



> حظك اليوم برج العذراء السبت 31/12/2016..على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..وهدية رائعة من الحبيب برج العذراء على الصعيد المهنى:

هناك الكثير من الأعباء الملقاة على عاتقك اليوم بسبب ضغوط العمل فى الفترة الأخيرة، عليك فقط أن تكون مهنيًا وهادئا فى التعامل مع كل الأمور الخاصة بك فى العمل حتى لا تقع فى أى خطأ.

الانضباط فى العمل من أكثر الصفات المميزة لك، ولكنك اليوم ستشعر ببعض خيبة الأمل اتجاه حياتك المهنية، على الرغم من أنك ستكون قادر اليوم على تحقيق نجاحات بسبب بعض الجهد الذى بذلته فى الفترة الماضية.



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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم رائع جدًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، ربما تتلقى هدية باهظة الثمن أو حتى لفتة رائعة من الشريك، فقد حان الوقت لإظهار تقديره لك وهو الشىء الذى تحتاج له منذ فترة طويلة.



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على الصعيد الصحى:

يتطلب النظام الغذائى الخاص بك اهتمام أكثر من ذلك، خصوصًا أنك قد أهملت كثيرًا فى الفترة الماضية، وهو ما أثر على صحتك سلبًا، كما عليك أن تتوقف عن تناول الوجبات السريعة، لأنها تسبب لك الشعور بالتوتر والقلق.



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توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع أن تمر اليوم ببعض التحديات خصوصًا فى الأمور الخاصة بالعمل، كما أنه من المفترض أن تنجز اليوم أمر هام كنت تحاول إنجازه من فترة طويلة.

برج العقرب حظك اليوم السبت 31/12/2016.. مكاسب مالية كبيرة تحصدها اليوم



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برج العقرب على الصعيد المهنى..

مكاسب مالية غير متوقعة تحققها اليوم، وتستعيد مبلغا كبيرا قد أقرضته إلى أحد الأصدقاء منذ فترة، وسير أعمالك الاستثمارية يسير على ما يرام فلا داعى للقلق.



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برج العقرب على الصعيد العاطفى..

عليك رفض شكل العلاقة الذى يضع عددا من القيود حول رقبتك، وتحتاج إلى تنفيذ القرارات التى اتخذتها من قبل.



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على الصعيد الصحى..

ممارسة ألعاب القوى يحتاج إلى متابعة غذائية وتمرينات مستمرة، والذهاب إلى صالة الألعاب لابد أن يكون بانتظام حتى تطور من مستواك.



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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة



> حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للجلوس مع شريك الحياة وفرز القضايا المزعجة حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يتعثر صحياً على الرغم من حرص مولود العقرب الشديد على صحته وعليك بالابتعاد عن الأطعمة الباردة والمثلجة.

قد يكون لديك السبق فى حياتك المهنية اليوم، ولكن كن حذرا من العروض الاحتيالية بعد تكرار محاولاتك للاستفادة الممكنة بعملك .



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الجوزاء على الصعيد العاطفى:

الوقت مناسب للجلوس مع شريك الحياة وفرز القضايا التى تزعجك فى الآونة الأخيرة، وسوف تظهر حينها عمق مشاعركم تجاه بعضكم البعض، ومن الممكن أن تتعلق مشكلاتكم بالمسائل الدنيوية التى تم تجاهلها، والحقيقة أن هذا الوقت مناسب للعمل المشترك.



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الجوزاء على الصعيد الصحى:

قد تنضم لبعض المجموعات عبر الإنترنت التى تساعدك على الاهتمام بصحتك والحفاظ على صحة جيدة، كما أنك تخطط لتقليل السعرات الحرارية عن طريق التمارين الرياضية الصارمة.



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توقعات علماء الفلك للفترة القادمة:

اليوم سوف تحافظ على بيئات متناغمة فى المنزل ومكان العمل، وسوف تمر بتجربة مثيرة بمجال العمل للارتقاء بأوضاعك ومع ذلك لا تكشف عن أى معلومات خاصة لأحد، وإن انقلبت الأوضاع عليك كن على استعداد لهضم الحقيقة المرة .



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حظك اليوم برج الحوت ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنغمس فى الملذات الوقتية حتى لا تدفع ثمنها فى المستقبل

> حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى:

أنت ذاهب للحصول على عرض عمل جيد اليوم، ولكن قد تضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى أو حتى دولة أخرى للاستفادة من هذا العرض.



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الحوت على الصعيد العاطفى:

تستطيع اليوم جذب شخص ما، وتختلط مع الأصدقاء وتخرج معهم وستتخلص من الرتابة الخاصة بك، ويمكنك قضاء شىء مختلف مع شريك حياتك فقد تتفاخر بخروجك معه.



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الحوت على الصعيد الصحى:

لقد حان الوقت لوضع قوة عقلك من أجل الترفع عن الأمراض الجسدية، فأنت بحاجة إلى أن تدرك أن العافية النفسية لها تأثير عميق على الصحة البدنية، وأن لديك القوة الذهنية للتغلب على أى عقبة مادية، ووضع ثقتك فى قوة عقلك لتحصل على مفاجأة سارة من النتائج.



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توقعات علماء الفلك للفترة القادمة:



> حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملل الأسبوع الماضى يؤثر على عملك اليوم حظك اليوم السرطان على الصعيد المهنى:

كان لديك العديد من المشاعر الإيجابية ولكن لا تحاول نشرها بين الناس، وهذا يجعل نصيحتك غير مرحب بها من قبل الآخرين، الإنصات إلى البعض قد تجعلك تشعر بالإحباط، ولكن عليك ألا تنغمس فى الملذات الوقتية التى سوف تكلفك بشكل كبير فى المستقبل.

الملل الخاص بالأسبوع الماضى له تأثير سلبى عليك اليوم، وعليك أن تكن لطيفاً ومتواضعاً وتجنب توجيه الحجج ضدك، فقد تجد نفسك تفعل تحولا فى وقت متأخر.



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السرطان على الصعيد العاطفى:

إنه يوم مثالى للعاطفة، لديك مطالب رومانسية متراكمة وكنت قد قللت من قوة مشاعر شريك حياتك، وتحتاج للتعبير عن مطالبكم بالعلاقة وعليك الاستفادة من هذا الوقت لبدء فترة أكثر عاطفة بعلاقتك.



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السرطان على الصعيد الصحى:

مطالب عملك تؤثر سلباً على صحتك، حاول أن تمشى فى وقت مبكر من الصباح أو تركض وعليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء والتخلص من ضغط العمل .



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توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

لا تؤذى الآخرين من خلال بعض أقوالك المندفعة حتى لا تثير غضب دون قصدـ ولا تمارس بعض القضايا الأقل أهمية وتفرضها على الآخرين .