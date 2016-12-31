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المشدد 15عامًا لمتهم وآخر 10 سنوات بأحداث ماسبيرو التانية

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المشدد 15عامًا لمتهم وآخر 10 سنوات بأحداث ماسبيرو التانية المشدد 15عامًا لمتهم وآخر 10 سنوات بأحداث ماسبيرو التانية

أرشيفية

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، متهم بالسجن المشدد 15عاما واخر بالمشدد 10سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.وذلك فى اعادة اجراءات محاكمتهم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

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