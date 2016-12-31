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تاجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية الإحتكار في قطاع توزيع الأدوية لـ 31 يناير

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تاجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية الإحتكار في قطاع توزيع الأدوية لـ 31 يناير تاجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية الإحتكار في قطاع توزيع الأدوية لـ 31 يناير

أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفعه في السوق المصري لجلسة 31 يناير لاعلان المتهم الثالث عشر والثاني عشر بعريضة الدعوى الجنائية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله، المدعي بالحق بالمدني، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلاتوجد اي مميزات خصم لصالحه.

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