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"تموين الإسكندرية" يشن حملة مكبرة على الأسواق ويضبط مواد غذائية فاسدة

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"تموين الإسكندرية" يشن حملة مكبرة على الأسواق ويضبط مواد غذائية فاسدة "تموين الإسكندرية" يشن حملة مكبرة على الأسواق ويضبط مواد غذائية فاسدة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م. ا" 34 سنة، المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية، لحيازته وعرضه للبيع عدد "104" عبوات مواد غذائية "زيتون – جيلى – بسكويت – صوص" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"م. ا" 40 سنة، بائع، لحيازته وعرضه للبيع عدد "1290" علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون ثمة فواتير.

 


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