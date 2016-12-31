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المؤبد لـ13 متهمًا والمشدد 7سنوات لـ8 آخرين بقضية «اقتحام قسم مدينة نصر»

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المؤبد لـ13 متهمًا والمشدد 7سنوات لـ8 آخرين بقضية «اقتحام قسم مدينة نصر» المؤبد لـ13 متهمًا والمشدد 7سنوات لـ8 آخرين بقضية «اقتحام قسم مدينة نصر»

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالمؤبد لـ 13 متهمًا والمشدد لـ 8 آخرين منهم حدث فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”  .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

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