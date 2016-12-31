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المشدد 10 سنوات لـ 77 متهمًا بـ«أحداث عنف الظاهر»

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المشدد 10 سنوات لـ 77 متهمًا بـ«أحداث عنف الظاهر» المشدد 10 سنوات لـ 77 متهمًا بـ«أحداث عنف الظاهر»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  77متهما بالسجن المشدد 10سنوات وعاقبت 25 بالسجن المشدد 7سنوات كما عافبت حدثين بالشدد7سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلاوفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

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