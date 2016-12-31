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إخلاء سبيل المتهم بكتابة عبارات تهديد بكنيسة دمياط الجديدة

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إخلاء سبيل المتهم بكتابة عبارات تهديد بكنيسة دمياط الجديدة إخلاء سبيل المتهم بكتابة عبارات تهديد بكنيسة دمياط الجديدة

>دمياط - معتز الشربينى

 

أمرت النيابة الكلية بدمياط بإخلاء سبيل المتهم بكتابة عبارات تهديدية على أرضية كنيسة العذراء بدمياط الجديدة، وإلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية ، وكانت النيابة العامة بدمياط قد باشرت التحقيق مع المتهم فى واقعة كتابة عبارات تهديدية لرواد الكنيسة.

وكان رجال مباحث دمياط بإشراف اللواء سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط تمكنوا من ضبط المتهم " ج.س.ا " والمتهم بكتابة عبارة "هتموتوا يا مسيحيين"بأرضية كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة

وكانت كنيسة السيدة العذراء وكيرلس عامود الدين للأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة قد أعلنت فى وقت سابق عن قيام احد الأشخاص بالقفز من السور الخلفي للكنيسة واقتحم فناء الكنيسة وكتب "هتموتوا يا مسيحين".

من ناحية أخرى سمحت الأجهزة الأمنية  بدمياط بتعلية  السور الخلفي  و إنارة الشوارع  حول الكنيسة بناءاعلى طلب الأب الكسندروس خلة راعى الكنيسة بدمياط الجديدة.

 

 

 


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