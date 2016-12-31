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عقب واقعة أسطورة الرشوة تظهر قضية رشوة بملايين الجنيهات بالبنوك متورط بها 24 متهم

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عقب واقعة أسطورة الرشوة تظهر قضية رشوة بملايين الجنيهات بالبنوك متورط بها 24 متهم عقب واقعة أسطورة الرشوة تظهر قضية رشوة بملايين الجنيهات بالبنوك متورط بها 24 متهم

عقب الواقعة أسطورة الرشوة يوم 27 من ديسمبر و هي القبض على متهم بمجلس الدولة بمبلغ 24 مليون جنية و 4 مليون دولار أمريكي و الكثير من الذهب و السيارات و العقارات  ، تظهر قضية فساد أخري بملايين الجنيهات ، كشفتها الرقابة الإدارية و كان المسئول عن هذه القضية هي أربعة و عشرون شخص يعملون ببنك التنمية و الائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة .


قضية رشوة بملايين الجنيهات

و قد كان السبب وراء ألقاء القبض عليهم هو العمل و التشريع في التسهيل بقروض بنكية تصل إلى خمسة عشر مليون جنية و ذلك بأوراق مزورة ، و بالإضافة إلى تسهيل حيازات وهمية لأربعين شخص ، و لقد قامت نيابة الأموال العامة و أيضا نيابة وسط دمنهور الكلية  بعمل تحرير لهذا المحضر رقم 5167/ 2016 ، و جميع التحقيقات اللازمة مع الــ 24 مسئول عن هذه القضية .

و قد علق الكثير من نشطاء على جميع قضايا الرشوة التي تحدث في معلقين أن

    هشام جنينه كان معاه حق

و قد كانوا يقصدون بذالك كشفه عن الكثير من الفساد الذي حدث في جميع الجهات بمصر الذي واصل سعرها نحو 500 مليار جنية .

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