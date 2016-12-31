عقب واقعة أسطورة الرشوة تظهر قضية رشوة بملايين الجنيهات بالبنوك متورط بها 24 متهم

شيماء مصطفى

عقب الواقعة أسطورة الرشوة يوم 27 من ديسمبر و هي القبض على متهم بمجلس الدولة بمبلغ 24 مليون جنية و 4 مليون دولار أمريكي و الكثير من الذهب و السيارات و العقارات ، تظهر قضية فساد أخري بملايين الجنيهات ، كشفتها الرقابة الإدارية و كان المسئول عن هذه القضية هي أربعة و عشرون شخص يعملون ببنك التنمية و الائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة .



قضية رشوة بملايين الجنيهات

و قد كان السبب وراء ألقاء القبض عليهم هو العمل و التشريع في التسهيل بقروض بنكية تصل إلى خمسة عشر مليون جنية و ذلك بأوراق مزورة ، و بالإضافة إلى تسهيل حيازات وهمية لأربعين شخص ، و لقد قامت نيابة الأموال العامة و أيضا نيابة وسط دمنهور الكلية بعمل تحرير لهذا المحضر رقم 5167/ 2016 ، و جميع التحقيقات اللازمة مع الــ 24 مسئول عن هذه القضية .

و قد علق الكثير من نشطاء على جميع قضايا الرشوة التي تحدث في مصر معلقين أن

هشام جنينه كان معاه حق

و قد كانوا يقصدون بذالك كشفه عن الكثير من الفساد الذي حدث في جميع الجهات بمصر الذي واصل سعرها نحو 500 مليار جنية .

شبكةعيونالإخبارية

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