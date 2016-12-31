9 قتلى في غارة لطيران مجهول في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح في غارة من طيران “مجهول” على بلدة تادف القريبة من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي.

ونقلت قناة (الحرة) الأخبارية، اليوم السبت، عن المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرا له, قوله إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات المعارضة ومسلحي داعش على مشارف مدينة الباب.

كان المرصد السوري، قد ذكر أمس الجمعة أن مواجهات اندلعت بين فصائل المعارضة وقوات الجيش قرب العاصمة دمشق بالتزامن مع غارات جوية استهدفت جرود ووادى بردى وذلك بعد ساعات على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية تركية روسية.

وقد استثني من اتفاق وقف إطلاق النار كل من تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام ووحدات حماية الشعب الكردية.

ويرمي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بفضل التنسيق الروسي التركي, إلى التحضير لمحادثات سلام تحتضنها أستانة, عاصمة كازاخستان الشهر المقبل.