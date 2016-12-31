أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

Google+ Print
وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2017م.

جاء فيها: “الرئيس  عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة “يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادي الجديد داعياً الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنياً لكم التوفيق فى مسؤولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التى تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيساً للجمهورية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد، يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية  بهذه المناسبة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي