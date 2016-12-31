وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2017م.

جاء فيها: “الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة “يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادي الجديد داعياً الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنياً لكم التوفيق فى مسؤولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التى تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيساً للجمهورية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد، يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .