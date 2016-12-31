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أحمد دويدار مستمر مع الزمالك بسبب المنتخب

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أحمد دويدار مستمر مع الزمالك بسبب المنتخب أحمد دويدار مستمر مع الزمالك بسبب المنتخب

>كتب أحمد توفيق

اقترب أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك، من الاستمرار فى صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالى بعد انضمامه لصفوف الوطنى، استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا بالجابون الشهر المقبل.

وعرض أحمد دويدار الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوى المقبل نظير التنازل عن مستحقاته المالية لدى النادي، لكن الجهاز الفنى ومسئولى القلعة البيضاء يتمسكون باستمرار المدافع الدولى.

جاء انضمام أحمد دويدار لصفوف المنتخب الوطنى ليزيد من فرص بقائه فى صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى لصعوبة رحيله لناد آخر خلال الميركاتو الشتوى، حيث سيكون بصحبة المنتخب فى الجابون لخوض منافسات أمم أفريقيا، وبالتالى أصبح السيناريو الأقرب استمراره فى صفوف القلعة البيضاء لنهاية الموسم.


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مصر 365

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