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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة..وتوقعات بسقوط أمطار

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة..وتوقعات بسقوط أمطار الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة..وتوقعات بسقوط أمطار

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، اليوم السبت، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة.

ويسود طقس شتوى شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية، بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى فى القاهرة 10 والعظمى 15 ،وفى الإسكندرية الصغرى 9 والعظمى 14.

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