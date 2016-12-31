غدًا..إجازة بالبنوك بمناسبة إنتهاء السنة المالية بالمؤسسات المصرفية

قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، غدًا الأحد الموافق 1 يناير 2017 على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 2 يناير وذلك بمناسبة إنتهاء السنة المالية لمعظم البنوك فى 31 ديسمبر 2016.

وأكد مسؤول مصرفى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات صحفية، أن هناك تعليمات خلال فترة الأعياد بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة – بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.