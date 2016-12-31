الكشف عن غموض مقتل السفير اليوناني في البرازيل

قتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس، يوم الإثنين في ضاحية ريو على يد عشيق زوجته، الضابط في الشرطة العسكرية، وذلك في إطار “جريمة عاطفية” دبرتها الزوجة، على ما أعلنت شرطة ريو دي جانيرو يوم الجمعة.

وقال المفوض إيفاريستو بونتي في مؤتمر صحافي ان زوجة السفير، فرانسواز دي سوزا أوليفيرا البرازيلية الأصل (40 عاما) وعشيقها سيرجيو جوميز موريرا (29 عاما)، قد قبض عليهما بتهمة اغتيال السفير.

وأوقفت الشرطة أيضا إدواردو تيديشي (24 عاما) وهو ابن عم عشيق زوجة السفير.

وكانت الشرطة البرازيلية أصدرت، يوم الخميس مذكرة بحث لتحديد مكان السفير الذي شوهد للمرة الأخيرة يوم الإثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي اجازة مع عائلته.

وكانت وسائل إعلام برازيلية قد أفادت أن زوجة السفير أبلغت الشرطة بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا ايجواكو خارج ريو ولم يعد.

وقالت زوجة السفير إنه تعذر عليها الاتصال به مذذاك، لكن تصريحاتها سرعان ما بدت وكأنها غريبة، وقد شكك المحققون بروايتها بعد العثور يوم الخميس على جئة السفير “متفحمة بالكامل” داخل السيارة التي كان غادر المنزل بها.

واستنادا إلى شرطة ريو دي جانيرو، قد يكون الدبلوماسي حاول الدفاع عن نفسه قبل مقتله برصاصة تم إطلاقها من سلاح مملوك للسفارة.

عين أميريدس سفيرا العام الحالي وسبق ان خدم قنصلا عاما لليونان في ريو دي جانيرو بين 2001 و2004، وسفيرا في ليبيا بين 2012 و2016.