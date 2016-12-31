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حظك اليوم برج الحمل السبت 31/12/2016

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حظك اليوم برج الحمل السبت 31/12/2016 حظك اليوم برج الحمل السبت 31/12/2016

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من المميزات على رأسها الصدق والوفاء.

 

برج الحمل على الصعيد المهنى:

تسافر اليوم برفقة زملاء لك فى العمل لتنجز مهمة مطلوبة منك، كما أن اليوم المشاعر الإيجابية ستكون هى المسيطرة عليك، كذلك من المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية نظير عمل قمت به مؤخرًا. 

 

على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جدًا لتصفية كافة المشكلات التى تعرضت لها مع شريك الحياة مؤخرًا، كذلك عليك أن تستمع إليه، ربما الحديث والنقاش معه يصل بك إلى حل نهائى. 

 

على الصعيد الصحى..

أنت اليوم أكثر عرضة للإصابة بمرض فى جهازك الهضمى، بسبب بعض العادات السيئة الت تقوم بها مثل عدم غسل اليدين قبل تناول الوجبات وغيرها من العادات الأخرى التى تسبب لك أزمات صحية.

 

توقعات علماء الفلك..

هناك الكثير من الأعباء الملقاة على عاتقك اليوم بسبب ضغوط العمل فى الفترة الأخيرة، عليك فقط أن تكون مهنيًا وهادئا فى التعامل مع كل الأمور الخاصة بك فى العمل حتى لا تقع فى أى خطأ. 


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مصر 365

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