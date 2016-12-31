حظك اليوم برج العذراء السبت 31/12/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالدقة وقدرتهم على الملاحظة الشديدة، كما يتميزون بأنهم قادرون على التكييف مع أى تغيرات تطرأ على حياتهم.

برج العذراء على الصعيد المهنى:

الانضباط فى العمل من أكثر الصفات المميزة لك، ولكنك اليوم ستشعر ببعض خيبة الأمل تجاه حياتك المهنية، على الرغم من أنك ستكون قادر اليوم على تحقيق نجاحات بسبب بعض الجهد الذى بذلته فى الفترة الماضية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم رائع جدًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، ربما تتلقى هدية باهظة الثمن أو حتى لفتة رائعة من الشريك، فقد حان الوقت لإظهار تقديره لك وهو الشىء الذى تحتاج له منذ فترة طويلة.

على الصعيد الصحى:

يتطلب النظام الغذائى الخاص بك اهتماما أكثر من ذلك، خصوصًا أنك قد أهملت كثيرًا فى الفترة الماضية، وهو ما أثر على صحتك سلبًا، كما عليك أن تتوقف عن تناول الوجبات السريعة، لأنها تسبب لك الشعور بالتوتر والقلق.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع أن تمر اليوم ببعض التحديات خصوصًا فى الأمور الخاصة بالعمل، كما أنه من المفترض أن تنجز اليوم أمر هام كنت تحاول إنجازه من فترة طويلة.