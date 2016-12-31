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انتقال النيابة لمعاينة موقع حادث تصادم قطار بسيارة على مزلقان بالعياط

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انتقال النيابة لمعاينة موقع حادث تصادم قطار بسيارة على مزلقان بالعياط انتقال النيابة لمعاينة موقع حادث تصادم قطار بسيارة على مزلقان بالعياط

> كتب:أحمد الجعفرى

 انتقل فريق من نيابة العياط إلى موقع حادث القطار الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على مزلقان العطف بالعياط لمعاينة موقع الحادث، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية وفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير شامل عنها، كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة جثث الضحايا قبل التصريح بالدفن والتشريح.

كان مزلقان العطف بمركز العياط بالجيزة، قد شهد اقتحام سيارة للمزلقان الغلق، ما أدى لاصطدامها بقطار الركاب رقم 974 المتوجه من القاهرة إلى أسيوط، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتعطل حركة قطارات الصعيد. 

من جانبه، قال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، إن السيارة اقتحمت المزلقان المذكور الواقع بين قرية البليدة ومدينة العياط من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، رغم أنه كان مغلق وتعمل أجراسه وأنواره.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن الاصطدام تسبب فى وفاة السائق وشخص آخر، وتعطيل حركة قطارات الصعيد في الاتجاهين، مناشدا قائدى المركبات توخى الحذر أثناء عبور المزلقانات والالتزام بتعليمات السلامة، وعدم عبور المزلقانات وهى مغلقة، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم .


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