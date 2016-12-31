ضبط طن زيت طعام وسمن نباتى مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية بالشرقية

اشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، داخل مخزن مواد غذائية بدائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "عياد.إ.إ." 56 عامًا، صاحب مخزن مواد غذائية بشارع المطافى ببندر بلبيس؛ لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر.

تم ضبط المتهم وبحوزته "85 كرتونة زيت طعام، و20 كرتونة سمن نباتي الدهن"، مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 985.200 كيلو جرامًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 57622 جنح بلبيس لسنة 2016.