أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط طن زيت طعام وسمن نباتى مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية بالشرقية

Google+ Print
ضبط طن زيت طعام وسمن نباتى مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية بالشرقية ضبط طن زيت طعام وسمن نباتى مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية بالشرقية

>اشرقية – فتحية الديب

 

 

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، داخل مخزن مواد غذائية بدائرة مركز بلبيس.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "عياد.إ.إ." 56 عامًا، صاحب مخزن مواد غذائية بشارع المطافى ببندر بلبيس؛ لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر.

 

تم ضبط المتهم وبحوزته "85 كرتونة زيت طعام، و20 كرتونة سمن نباتي الدهن"، مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 985.200 كيلو جرامًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 57622 جنح بلبيس لسنة 2016.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع