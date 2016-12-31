وكيل وزارة الزراعة بالشرقية: تطبيق الحيازات الإلكترونية قريبًا

الشرقية – إيمان مهنى

كشف المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، عن إغلاق 528 مصنع "بير سلم" للأسمدة والمبيدات الزراعية بالمحافظة، بعد صدور قرارات غلق لها وإحالة جميع أصحابها للنيابة العامة للتحقيق معهم خلال العام الجارى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أيضا تم إحالة ألفين و336 من أصحاب الحيازات الزراعية الوهمية للنيابة العامة، والذين جرى اكتشافهم خلال عملية مراجعة كافة الحيازات على مستوى المحافظة.

وأكد عفيفى، أنه أيضًا تم تحرير 4 آلاف و611 محضرًا للمزارعين الذين يقومون بحرق قش الأرز فى الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الحيازة الإلكترونية خلال شهرين من الآن وميكنة الجمعيات الزراعية، لمنع التلاعب فى حصص الفلاحين من الأسمدة الزراعية.



> علاء عفيفى وكيل الوزارة الزراعة

وقال عفيفى، إنه مع حلول عام 2011 وما واكبها من أحداث تغير فى سلوكيات المواطنين، تضخمت أعداد التعديات بشكل كبير بالأخص خلال فترة شهر فبراير أثناء أحداث الثورة، فهذا العام كانت الشرقية من أعلى ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التعديات على الرقعة الزراعية، إلا أننا مع حلول 2013 وبدأت الامور تستقر، وتم عمل خطة محكمة ولجان مشتركة بالتنسيق بين الزراعة والمحليات والشرطة، والتى قامت بإزالة عدد كبير من تلك التعديات لنصبح مع حلول عام 2015 من أعلى المحافظات فى إزالة التعديات، فكل الجهود حاليًا تتركز على عمليات الإزالة فى المهد لتيسير تنفيذ القرار.. فقد وصل أن عدد حالات التعدى فى عام 2016 بلغت 10 آلاف و651 حالة، تم أزالة منها 9 آلاف و337 حالة أى بنسبة 87.7%.

وعلق عفيفى على ظاهرة مصانع بير السلم لإنتاج وتوزيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة، والتى أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين، قائلاً: "بالتأكيد أن هذه الظاهرة هى من أخطر الظواهر السلبية، والتى تهدد حياه المواطن والأجيال القادمة، وأن الدولة أصبحت على وعى كامل من مخاطر تلك الظاهرة، وهناك توجيهات من الحكومة وبإشراف وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، بضرورة التصدى لهذه الظاهرة".

وكشف عن تشكيل لجان رقابية وحملات يومية لرصد تلك المحال والمصانع، بمعاونة شرطة المسطحات البيئة، والتى تبذل جهودًا كبيرة للحد منها، موضحًا أن خطة العمل يبدأ الخيط الأول فيها من عند الفلاح، فهناك تعليمات للمهندسين والمرشدين أثناء تعاملهم مع المزارعين ورصد أنواع المبيدات والأسمدة التى يتعامل معها، بعد أن تبين أنها مجهولة المصدر يقوم بتوعيته من مخاطرها وأضرارها، لكونه أول من يتناول المحصول، والاستعلام منه عن مصدر جلبها، وبعدها تأتى دورة إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، والتى توجه اللجان لحملات ضبط تلك المتاجر والمصانع.



> محررة "اليوم السابع" خلال الحوار

وأكد عفيفى أن "حنفية مصانع بير السلم اتقفلت"، فقد قمنا خلال عام 2016 بحوالى 178 ضبطية، وأصدرنا قرار غلق 528 مصنعًا من أبزرها مصنع فى الصالحية كان يقدم أسمدة غير مطابقة للمواصفات، وتشكل خطرًا داهمًا على الصحة.

وأوضح عفيفى، أن عدد الحائزين على بطاقة زراعية على مستوى المحافظة652 ألف حائز لمساحة 870 ألف فدان ‏،قائلا:" قمنا بتشكيل لجان لفرز و فحص هذا العدد على مدار العام الماضى، تهميدًا لتطبيق نظام الحيازة الإلكترونية قريبًا، اكتشفنا وجود ألفين و337 حيازة وهمية لمساحة 3 آلاف و634 فدانًا وتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيال تلك المخالفات وإحالة المتسببين للنيابة العامة".