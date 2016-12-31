مؤيدو مبارك يهنئونه بالسنة الجديدة ويرشحونه "شخصية العام"

كتب كريم صبحى

دشن مؤيدو الرئيس الأسبق حسنى مبارك حملات على مواقع التواصل الاجتماعى لاختيار مبارك شخصية العام 2016.

وأرسل مؤيدو مبارك برقيات تهنئة له فى مستشفى المعادى العسكرى بمناسبة العام الجديد، وكتبوا عليها عبارات "سيبت فراغ كبير"، "عام سعيد"، و"عام مبارك"، وتمنوا له دوام الصحة والشفا.

وأكد حسن الغندور أحد مؤيدى مبارك لـ"اليوم السابع"، أن كل الحركات المؤيدة للرئيس الأسبق دشنت حملات لاختياره شخصية العام تكريمًا له، بعدما تعرض لحملات تشويه، وذلك تزامنًا مع الذكرى السادسة لنكسة 25 يناير - على حد قوله.