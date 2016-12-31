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مباحث أخميم بسوهاج تلقى القبض على عامل هارب من حكم بالمؤبد

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مباحث أخميم بسوهاج تلقى القبض على عامل هارب من حكم بالمؤبد مباحث أخميم بسوهاج تلقى القبض على عامل هارب من حكم بالمؤبد

>سوهاج محمود مقبول

 

 

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المياحث الجنائية، ورئاسة الرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، من ضبط المحكوم عليه الهارب "رأفت . ن  . ا . ع"  19 سنة بدون عمل، ويقيم عزبة النمر دائرة قسم البساتين "القاهرة"، وله إقامة أخرى بناحية الصوامعى شرق دائرة المركز، والمطلوب التنفيذ عليه فـى القضية رقم 4037 جنايات، مركز أخميم لسنة 2016 المقيدة برقم 655 كلى جنوب سوهاج "سرقة بالإكراه" غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 15/11/2016.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال المركز بتاريخ اليوم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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