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مجلس النواب البحرينى يبحث توسيع الدعم الحكومى للمواطنين

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مجلس النواب البحرينى يبحث توسيع الدعم الحكومى للمواطنين مجلس النواب البحرينى يبحث توسيع الدعم الحكومى للمواطنين

>المنامة (أ ش أ)

يصوت مجلس النواب البحرينى فى جلسته يوم الثلاثاء، المقبل على مشروع قانون جديد يهدف إلى إيجاد تنظيم قانونى للإعانات المقررة على خزينة الدولة للمواطنين.

وقالت صحف البحرين اليوم السبت، إن مشروع القانون يستهدف إدخال خدمات وسلع جديدة ضمن الدعم الحكومى الإلزامى وليشمل ست مواد غذائية جديدة ضمن سلة الدعم، وهى: الأرز والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم.

كما ينص على أن يشمل الدعم الحكومى موارد الطاقة متمثلة فى الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأى طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين، فى ظل ارتفاع سعر بعض السلع والخدمات الضرورية للمعيشة.

وفى مجال الإسكان.. ينص مشروع القانون على أن يتضمن الدعم "علاوة الإيجار" و "تخفيض الأقساط الإسكانية"، فيما يشمل الدعم فى "برنامج التعليم" مجانية التعليم العالى.


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