برج العقرب حظك اليوم السبت 31/12/2016

الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وبئر الأسرار الذى يعلم شيئا عن كل شىء، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

مكاسب مالية غير متوقعة تحققها اليوم، وتستعيد مبلغا كبيرا قد أقرضته إلى أحد الأصدقاء منذ فترة، وسير أعمالك الاستثمارية يسير على ما يرام فلا داعى للقلق.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الترم على حياتك العاطفية يبدأ من اليوم، ترفض شكل العلاقة الذى يضع عددا من القيود حول رقبتك، وتحتاج إلى تنفيذ القرارات التى اتخذتها من قبل.

على الصعيد الصحى ..

ممارسة ألعاب القوى يحتاج إلى متابعة غذائية وتمرينات مستمرة، والذهاب إلى صالة الألعاب لابد أن يكون بانتظام حتى تطور من مستواك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يتعثر صحياً على الرغم من حرص مولود العقرب الشديد على صحته وعليك بالابتعاد عن الأطعمة الباردة و المثلجة.