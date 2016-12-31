ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كليو "حشيش" قبل ترويجها بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطلين، بحوزتهما 20 "طربة حشيش" ، قبل ترويجها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد ضبط "محمد.م.ف.ع" 21 عامًا، مقيم بقرية شدموه التابعة لمركز أطسا بالفيوم، و"محمد.م.ع.س" 19 عامًا، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، عاطلين، وبحوزتهما 20 طربة حشيش، تزن حوالى 2 كيلو جرام، و300 جنيه، وهاتفان محمولان، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9325 جنح قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2016، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.