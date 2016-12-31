حظك اليوم برج الثور السبت 31/12/2016

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بصفة العناد، كذلك حب المعرفة والفضول .

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

هذا هو أفضل وقت لاتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك العاطفية، ربما تحتاج الآن لفهم كل الأمور التى طالما أزعجتك وبدت غامضة وغير منطقية فى الفترة الماضية، أو تسعى لاتخاذ خطوة جديدة فى العلاقة، فقط عليك التفكير بشكل جيد قبل أى قرار.

على الصعيد المهنى ..

يوم إيجابى على مستوى العمل، تصل إلى حلول فى كافة القضايا العالقة منذ فترة، كما سيشهد اليوم نجاح كبير للطلاب من أبناء هذا البرج، خصوصًا من يخوض منهم امتحانات أو مسابقة.

برج الثور على الصعيد الصحى..

اليوم تبدو فى صحة جيدة، عليك استغلال الساعات الأول من صباح اليوم فى ممارسة الأنشطة المختلفة التى تمنحك الطاقة، وكذلك تخلصك من الضغوط العصبية التى صاحبتك فى اليوم السابق.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

اليوم هو يوم القرارات الحاسمة، كل القضايا المعلقة منذ فترة ستتخذ فيها قرار اليوم، كما أن هناك قضية صعبة ولكنك ستكون قادر على اتخاذ القرار الصحيح فيها بناءًا على حدسك القوى وخبرتك فى هذا الأمر.