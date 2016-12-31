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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن مالى طفيف

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن مالى طفيف حظك اليوم برج الأسد الجمعة 30/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن مالى طفيف

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمولود برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة مع الأشخاص الذين يجيدون التعامل معه، فضلاً عن تعلقه الكبير بعائلته والتقاليد الاجتماعية.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

 

تشعر بالتحسن المالى الطفيف اليوم، وتفقد السيطرة على قدرتك الإنتاجية فى العمل بسبب ظروف أسرية طارئة تجبرك على التخلى عن قدر كبير من تركيزك فى العمل.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى

 

تحب المغامرات العاطفية، لكن هذه المرة لن يكون الأمر كما تتوقع، عليك بالحذر فى التعامل مع بعض الأشخاص الذين لا تعرف حقيقة مشاعرهم تجاهك.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى

 

مشكلة فى الجهاز التنفسى تؤثر عليك اليوم، والأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر دائماً ما يتأثرون بتغيرات الطقس.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

 

يتوقع علماء الفلك أن يكون اليوم، صعبا وشاقا على مولود الأسد، الذى يعيش فترة عاطفية وأسرية مرتبكة، ومن المتوقع أن يلجأ مولود الأسد إلى العزلة فى الفترة المقبلة.


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مصر 365

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