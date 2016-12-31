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حظك اليوم برج الجدى السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احسم القضايا المعلقة

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حظك اليوم برج الجدى السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احسم القضايا المعلقة حظك اليوم برج الجدى السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احسم القضايا المعلقة

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتسم الكثير من أبنائه بالمزاجية ويتميزوا بالحب الشديد للعمل والسعى المستمر لتحقيق النجاح والطموح الشديد.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

اليوم ملائم جدًا لأى خطط متعلقة بالاستثمار، فأى نشاطات استثمارية تبدأ فيها اليوم ستحقق نجاحًا كبيرًا على المدى القصير والطويل، ولكن يجب ألا تتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تعيد تقييم علاقتك العاطفية فأنت فى الفترة الأخيرة تشعر بأنك تعطى أكثر مما تستطيع، ورغم ذلك شريك حياتك ليس راضيًا عما تقدمه له، ويستمر فى مطالبتك بما هو أكثر لذلك أعد النظر فى قدرتك على الاستمرار بهذه الطريقة.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تهتم هذا اليوم بالعلاجات المنزلية للأمراض الخفيفة والتى تحقق نتائج رائعة بالنسبة لك، وخاصة بالنسبة لبشرتك، فلا تبخل بأسرار تألقك هذه الأيام على الآخرين.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

اليوم مناسب لحسم القضايا المعلقة سواء على الصعيد المهنى أو الصعيد العاطفى، ويوم مناسب أيضًا للحصول على بعض الاستمتاع بوقتك وقضاء بعض الوقت المرح مع الآخرين.


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مصر 365

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