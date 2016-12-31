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حظك اليوم برج القوس السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشكلة فى الجهاز التنفسى

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حظك اليوم برج القوس السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشكلة فى الجهاز التنفسى حظك اليوم برج القوس السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشكلة فى الجهاز التنفسى

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذى يتميز بالعفوية الشديدة والصراحة والشفافية، وهو أيضًا برج محبوب وقادر على كسب قلوب الآخرين بسهولة تامة، لكن عيبه الحساسية الشديدة وكره المسئوليات. 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

أوضاعك المالية تتحسن بشكل مطرد ومن المرجح أن يستمر هذا التحسن لبعض أيام، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتك تتأثر إنتاجيتك وقدرتك على العمل، وهو الأمر الذى يثير مخاوفك ولكن لا داعِ للاهتمام جدًا بهذا الأمر.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تميل للمغامرة فى ما يتعلق بالعلاقات العاطفية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العلاقة الحالية التى بدأتها، فالشخص الذى ترتبط به هذه المرة ذكى وجذاب ولن يرضى أبدًا فى الاستمرار بعلاقة غير جدية، لذلك من المهم أن تحسم قرارك بشأن هذه العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحى:

مشكلة فى الجهاز التنفسى قد تؤثر عليك اليوم، خاصة إذا كنت من الذين يعانون مرض الربو، ويجب أن تتجنب كل مسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح ويمكن أيضًا أن تصاب ببرد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

عملك شاق وصعب جدًا اليوم وهو أمر يجعلك تهمل الكثير من جوانب حياتك الأخرى، فحاول أن تهتم قليلاً بتغيير هذا الوضع وتقضى بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين والعائلة.


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مصر 365

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