حظك اليوم برج الميزان السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حلمك بعمل فى الخارج يحتمل أن يتحقق

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الهوائى الذى يغلب جانبه العقلانى على الجانب الروحانى وأبناء هذا البرج يتميزون بالحنان الشديد والاتزان، ولكن يعيبه التقلب الشديد فى المزاج.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

تحلم بالحصول على منحة فى الخارج أو عمل ما خارج البلاد، وهو ما يحتمل أن تحصل عليه الآن فمن الممكن أن تصلك عروضا للعمل مع شركات مرموقة أنشئت فى أراض أجنبية، ولكن قد تواجه مشكلة فى الوثائق وهى المشكلة التى يمكنك حلها فى وقت قصير.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

حاول إجراء محادثة جيدة مع شريك حياتك، ففى الفترة الماضية كنت لا تتحدث كثيرًا وكنت تأخذ العلاقة بسطحية شديدة، وهو الأمر الخطأ الذى ينعكس سلبًا على العلاقة بينكما ومن شأن محادثة جيدة اليوم أن تجعل العلاقة الخاصة بك أقوى.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

أجريت مؤخرًا بعض التغييرات على نمط حياتك وجعلته أفضل، وهو ما تبدأ نتائجه فى الظهور على حالتك الصحية، وخاصة بشرتك التى تبدو أفضل بكثير وتتخلص من مشكلتك مع البثور.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

شخص مسن اليوم يمنحك نصائح جيدة كثيرة تنعكس إيجابًا على حياتك وتساعدك على تحديد أولوياتك ووضع خطة جيدة لحياتك.

بشكل خاص حاول الحفاظ على الهدوء وصبرك اليوم وترقب ترتيب مالى مهم فى الطريق إليك.