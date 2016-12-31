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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملل الأسبوع الماضى يؤثر على عملك اليوم

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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملل الأسبوع الماضى يؤثر على عملك اليوم حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملل الأسبوع الماضى يؤثر على عملك اليوم

> كتبت أسماء زيدان

يعد أحد الأبراج المائية ويتسم بالغموض وكتم الأسرار بطيات قلبه، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى. 

 

حظك اليوم السرطان على الصعيد المهنى : 

الملل الخاص بالأسبوع الماضى له تأثير سلبى عليك اليوم، وعليك أن تكن لطيفاً ومتواضعاً وتجنب توجيه الحجج ضدك فقد تجد نفسك تفعل تحولا فى وقت متأخر. 

السرطان على الصعيد العاطفى : 

إنه يوم مثالى للعاطفة، لديك مطالب رومانسية متراكمة وكنت قد قللت من قوة مشاعر شريك حياتك، وتحتاج للتعبير عن مطالبكم بالعلاقة وعليك الاستفادة من هذا الوقت لبدء فترة أكثر عاطفة بعلاقتك. 

السرطان على الصعيد الصحى : 

مطالب عملك تؤثر سلباً على صحتك، حاول أن تمشى فى وقت مبكر من الصباح أو تركض وعليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء والتخلص من ضغط العمل . 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة : 

لا تؤذى الآخرين من خلال بعض أقوالك المندفعة حتى لا تثير غضب دون قصدـ ولا تمارس بعض القضايا الأقل أهمية وتفرضها على الآخرين . 

الوصف : إذا كنت من مواليد برج السرطان تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

 


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مصر 365

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