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برج الدلو حظك اليوم السبت 31/12/2016..قصة حب جديدة تدخل إلى قلبك السرور

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برج الدلو حظك اليوم السبت 31/12/2016..قصة حب جديدة تدخل إلى قلبك السرور برج الدلو حظك اليوم السبت 31/12/2016..قصة حب جديدة تدخل إلى قلبك السرور

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لمواليد نقدم لهم اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وتوقعات علماء الفلك لأصحاب هذا البرج الذين يتميزون بالقلب المتأجج، والعاطفة الملتهبة وميولهم للسفر والتواجد مع الأصدقاء، والميل إلى التعالى والتردد الدائم قبل اتخاذ قراراتهم.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى..

ربما تمر بضائقة مالية كبيرة هذه الفترة وتضطر إلى الحصول على فرصة عمل إضافية لتحسين دخلك، ابتعد عن مصدرى الطاقة السلبية وحاول أن تستغل مهاراتك فى إيجاد فرصة عمل جديدة.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

بالرغم من مشاعرك المتخبطة إلا إنك تدخل فى حالة رومانسية جميلة بعد تعرفك على أحد الأشخاص الذى يجذبك له وتنفعل كثيراً بشخصيته.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

الحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط النفسية يجعلك تشعر بالإرهاق، تحتاج إلى الحصول على ساعات كافية من النوم حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الدلو..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو، أن يتصرف بشكل عقلانى اليوم بعيداً عن انفعالاته غير المحسوبة التى كثيراً ما تكون سبباً فى مشاكله مع عدد من الأصدقاء.


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مصر 365

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