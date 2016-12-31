حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 31/12/2016

يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالانطلاق، والرغبة فى تصحيح الأوضاع وتنصيب أنفسهم لإصلاح سلوك الأفراد، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

قد يكون لديك السبق فى حياتك المهنية اليوم، ولكن كن حذرا من العروض الاحتيالية بعد تكرار محاولاتك للاستفادة الممكنة بعملك .

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

الوقت مناسب للجلوس مع شريك الحياة وفرز القضايا التى تزعجك فى الآونة الأخيرة، وسوف تظهر حينها عمق مشاعركم تجاه بعضكم البعض، ومن الممكن أن تتعلق مشكلاتكم بالمسائل الدنيوية التى تم تجاهلها، الوقت مناسب للعمل المشترك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

قد تنضم لبعض المجموعات عبر الانترنت التى تساعدك على الاهتمام بصحتك والحفاظ على صحة جيدة، كما أنك تخطط لتقليل السعرات الحرارية عن طريق التمارين الرياضية الصارمة.

توقعات علماء الفلك للفترة القادمة :

اليوم سوف تحافظ على بيئات متناغمة فى المنزل ومكان العمل، وسوف تمر بتجربة مثيرة بمجال العمل للارتقاء بأوضاعك ومع ذلك لا تكشف عن أى معلومات خاصة لأحد وإن انقلبت الأوضاع عليك كن على استعداد لهضم الحقيقة المرة .