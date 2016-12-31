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حظك اليوم برج الحوت ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنغمس فى الملذات الوقتية حتى لا تدفع ثمنها فى المستقبل

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حظك اليوم برج الحوت ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنغمس فى الملذات الوقتية حتى لا تدفع ثمنها فى المستقبل حظك اليوم برج الحوت ليوم السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تنغمس فى الملذات الوقتية حتى لا تدفع ثمنها فى المستقبل

>كتبت أسماء زيدان

يعد من مواليد الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والرغبة فى العيش بعالم الأحلام والبعد عن الواقع بما به من صعاب، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى . 

حظك اليوم .. الحوت على الصعيد المهنى : 

أنت ذاهب للحصول على عرض عمل جيد اليوم، ولكن قد تضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى أو حتى دولة أخرى للاستفادة من هذا العرض. 

الحوت على الصعيد العاطفى : 

تستطيع اليوم جذب شخص ما، وتختلط مع الأصدقاء وتخرج معهم وستتخلص من الرتابة الخاصة بك، ويمكنك قضاء شيئا مختلفا مع شريك حياتك فقد تتفاخر بخروجك معه. 

الحوت على الصعيد الصحى : 

لقد حان الوقت لوضع قوة عقلك من أجل الترفع عن الأمراض الجسدية، فأنت بحاجة إلى أن تدرك أن العافية النفسية لها تأثير عميق على الصحة البدنية وأن لديك القوة الذهنية للتغلب على أى عقبة مادية، وضع ثقتك فى قوة عقلك لتحصل على مفاجأة سارة من النتائج. 

توقعات علماء الفلك للفترة القادمة : 

كان لديك العديد من المشاعر الإيجابية ولكن لا تحاول نشرها بين الناس وهذا يجعل نصيحتك غير مرحب بها من قبل الآخرين، الإنصات إلى البعض قد تجعلك تشعر بالإحباط، ولكن عليك ألا تنغمس فى الملذات الوقتية التى سوف تكلفك بشكل كبير فى المستقبل. 

الوصف : إذا كنت من مواليد برج الحوت تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

 


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مصر 365

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