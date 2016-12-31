حظك اليوم برج الأسد السبت 31/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. لا تكرر الأخطاء التى ارتكبتها فى تجاربك العاطفية من قبل

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة مع الأشخاص الذين يجيدون التعامل معه، فضلاً عن تعلقه الكبير بعائلته والتقاليد الاجتماعية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

بدأت الأفكار التى اقترحتها من قبل أن تؤتى ثمارها، وتحقق أرباحا مالية كبيرة لشركتك تستطيع من خلالها أن تسد الديون التى تراكمت عليك فى الأيام الماضية.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك لا يبادلك نفس المشاعر، وعليك بتجنب تكرار الأخطاء التى ارتكبتها فى تجاربك العاطفية السابقة، ومن الأفضل أن تنهى هذه العلاقة فى القريب العاجل.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

حالة من الحزن تسيطر عليك بعد مرض شخص عزيز عليك، والمحافظة على الحالة النفسية فى هذه المواقف تحسن من حالة المريض وتقويه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يتوقع علماء الفلك أن يكون صبوراً اليوم على عدد من المشاكل العاطفية والأسرية التى آلت إلى شعوره بالحزن والضيق، وعلى مولود الأسد الثبات على مواقفه فى النواحى المهنية.