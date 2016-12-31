أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طقس اليوم شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 10درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار

Google+ Print
طقس اليوم شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 10درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار طقس اليوم شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 10درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، اليوم السبت، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة.

 

ويسود طقس شتوى شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية، بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15 درجة

 

الإسكندرية 9 14

 

مطروح 8 14

 

بورسعيد 10 15

 

دمياط 10 15

 

بلطيم 9 15

 

الإسماعيلية 6 16

 

السويس 7 16

 

العريش 4 15

 

نخل صفر 13

 

طابا 3 14

 

الطور 7 17

 

مرسى علم 10 19

 

الغردقة 10 19

 

شرم الشيخ 14 19

 

رفح 4 14

 

كاترين صفر 10

 

سيوة 8 13

 

المنيا 5 15

 

الفيوم 8 15

 

رأس سدر 7 17

 

أبوسمبل 9 21

 

وسط الدلتا 11 15

 

أسيوط 5 15

 

سوهاج 5 16

 

الأقصر 6 19

 

أسوان 7 20

 

شلاتين 14 23

 

حلايب 16 21

 

الوادى الجديد 4 17

 

قنا 5 18

 

نويبع 13 17

 

السلوم 5 14


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً