حصاد 2016.. عام الإقالات والاستقالات.. إقالة ميدو عن تدريب الزمالك

ياسمين يحيى - ندى مجاهد

شهد عام 2016 عددا كبيرا من "الإقالات والاستقالات" على صعيد جميع الألعاب الرياضية المصرية وليس فى كرة القدم فقط، وهو ما يرصده "اليوم السابع" فى التقرير التالى:

1- استقالة رضا البلتاجى

تقدم رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام باستقالته من منصبه، رافضا استكمال مهمته فى الجبلاية بعد وصول العلاقة بينه وبين اتحاد الكرة لطريق مسدود، خاصة بعد استبعاد إبراهيم نور الدين من إدارة مباراة سموحة والطلائع بالدورى بناء على طلب الأندية.

2- إقالة كارتيرون

قرر ماجد سامى، مالك نادى وادى دجلة، إقالة باترس كارتيرون المدير الفنى الفرنسى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وتعاقد النادى بعده مع أحمد حسام ميدو.

3- إقالة ميدو

تلقى أحمد حسام ميدو خبر إقالته على الهواء، حيث صرح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال مداخلة تليفونية إقالة ميدو وحازم إمام من منصبهما بعد الخسارة من الأهلي بهدفين نظيفين فى الدورى، بعد أن قاد العالمى الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز فى 4 منها وخسر 2 وتعادل فى مباراة خلال 37 يوماً فقط.

4- استقالة مؤمن سليمان

أعلن مؤمن سليمان، المدير الفنى لفريق الزمالك، تقدّمه باستقالته من تدريب الفريق الأبيض، مكتفيًا بالفترة التى قضاها مع النادى.

5- إقالة عماد سليمان

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، إقالة عماد سليمان من منصب المدير الفنى وتولى المهمة أشرف خضر المدرب العام قبل أن يتم توجيه الشكر له مؤخراً ويتم التعاقد مع التشيكى ستراكا.

6- إقالة ماكليش

بعد مرور 69 يوما على توليه المهمة الفنية للزمالك قرر مجلس إدارة النادى إقالة ماكليش بسبب تراجع النتائج فى الدوري.

7- استقالة عبد العال من الشرقية

تقدم علاء عبد العال، المدير الفنى للشرقية، باستقالته من منصبه بعد الهزيمة أمام طنطا فى الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى العام بهدف نظيف بالرغم من تمسك الإدارة به، حتى تم تعيين منير عقيلة بدلا منه.

8- إقالة حمادة رسلان

قرر مجلس إدارة نادى النصر للتعدين، برئاسة عبد الناصر أحمد سلام، إقالة حمادة رسلان المدير الفنى للفريق من منصبه، وذلك فى أعقاب خسارة الفريق من المقاولون العرب بثنائية نظيفة فى الجولة الخامسة من الدورى الممتاز لسوء النتائج أيضا وتم التعاقد مع اسامة عرابى.

9- إقالة جورفالدو فييرا

أطاح تسجيل صوتى للفرنسى جوزفالدو فييرا من منصبه كمدير فنى لفريق سموحة، حيث جاء فى التسجيل الذى يجمع الخواجة مع أحد وكلاء اللاعبين، تطاولا على مصر وكواليس اشتباكه مع فرج عامر رئيس النادى، فخرج رئيس النادى السكندرى ليعلن إقالة الخواجة الفرنسى وتعيين حلمى طولان مديرا فنياً بدلاً منه.

10- استقالة طارق يحيى

تقدم طارق يحيى المدير الفنى لفريق الشرقية عقب هجوم الجماهير عليه بسبب تردّى النتائج.

11- خالد عيد (رايح جاي)

تقدم خالد عيد المدير الفنى لنادى طنطا باستقالته بعد الهزيمة من المصرى برباعية فى الجولة السابعة من عمر الدورى الممتاز، ليخرج فايز عريبى رئيس النادى معلنا استمرار المدير الفنى فى منصبه بجهازه المعاون حتى نهاية الموسم مهما كانت النتائج.

12- استقالة ضياء عبد الصمد

بعد خسارة فريقه أمام طلائع الجيش تقدم ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية باستقالته من تدريب الفريق لرفع الحرج عن نفسه وعن مجلس الإدارة، ورغم أن الإدارة وبعد البحث تمسكت باستمرار المدير الفنى، إلا أنه أصر على موقفه ليرحل ويتم التعاقد مع أشرف قاسم.

13 - إقالة باكيتا

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقالة البرازيلى باكيتا أوائل يناير الماضى، والذى لم يبق فى ميت عقبة سوى 29 يوماً.

14- محمد حلمى

تسببت الخسارة أمام صن داونز فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى الإطاحة بمحمد حلمى واستعان مجلس إدارة الزمالك بمؤمن سليمان قبل أن يعود حلمى مرة أخرى لتدريب البيت الأبيض مع تناثر أنباء حول إقالته مرة أخرى عقب الخسارة من الأهلي بثنائية نظيفة فى مباراة القمة الخميس الماضى ، فى الجولة الـ17 للدورى.

15- استقالة ثلاثى التايكوندو

شهد اتحاد التايكوندو تقديم ثلاثى أعضاء المجلس محمد شعبان ومحمد على أبو زيد، وأميرة متولى استقالة رسمية من مجلس الإدارة بدعوى وجود مناخ غير ملائم داخل اتحاد اللعبة، وكان قد استقال فى وقت سابق العضو محمد مصطفى بجانب استبعاد محمد جاد عضو المجلس.

16- خالد قرنى يرحل من تدريب الأثقال

كما أكد خالد قرنى المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال عدم تجديد تعاقده مع الفراعنة والذى سينتهى بنهاية شهر ديسمبر الحالى.

17- استقالة كرم كردى من اتحاد اليد

أعلن كرام كردى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد عن استقالته من عضوية المجلس، بعد تجديد الوزارة الثقة فيه مؤخرا.